Д-р Кирил Хаджихристев от „Пълмед“ – Пловдив с приз „Лекар на годината“

С високо отличие от колегията в града бе удостоен и неврологът д-р Милчо Бумбалов от същото лечебно заведение

На официална церемония на 14 октомври, Районната колегия на Българския лекарски съюз – Пловдив връчи голямата награда „Лекар на годината“ за 2026 г. на д-р Кирил Хаджихристев, ръководител на Отделението по кардиология с инвазивна кардиология в университетска болница „Пълмед“. Този най-висок приз му се присъжда за отдадеността, професионализма и експертизата, проявявана във всекидневната му дейност в служба на пациентите. Традиционно наградите се дават по повод предстоящия Ден на българския лекар – 19 октомври.

Приемам тази номинация като признание не само за мен, а за целия екип на отделението, с който работя всеки ден с ангажираност и отговорност към пациентите, изтъкна д-р Хаджихристев след получаването на наградата. „През изминалата година постигнахме много благодарение на общите ни усилия, професионализма и отдадеността на всеки един от нас. Вярвам, че каквото и да правим, трябва да влагаме сърцето си в него, посочи кардиологът и цитира думите на големия художник Исак Левитан: „Сърцето се лекува със сърце“.

Д-р Кирил Хаджихристев (вляво) и д-р Милчо Бумбалов по време на церемонията

Д-р Хаджихристев е част от екипа на кардиологичното отделение на УМБАЛ „Пълмед“ от 2009 г., а от 2011 г. развива клиничната си дейност и като инвазивен кардиолог, с което съществено допринася за развитието на болничната и интервенционалната кардиология в града и региона.

С висок приз от колегията в Пловдив бе удостоен още един лекар от екипа на „Пълмед“ - неврологът от ДКЦ д-р Милчо Бумбалов. Той е отличен в категорията „Извънболнична помощ“.

„Д-р Бумбалов е от лекарите, които не гледат на работния ден като на фиксирано работно време. За него смяната приключва, когато и последният пациент е прегледан. Често си тръгва последен, защото не би оставил човек, който има нужда от него, само защото работното му време е приключило“, коментират негови колеги.

Двете отличия за лекари от университетската болница за пореден път са свидетелство за авторитета на „Пълмед“ като един от водещите медицински центрове в Пловдив и региона.