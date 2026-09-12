Ето кой е "Лекар на годината" за 2022
На церемонията присъства и омбудсманът на България
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На церемонията присъства и омбудсманът на България
Отчитайки фалшиви документи за фиктивни прегледи
Зад гърба му има повече от 30 години практика, от тях 25 са в кардиохирургията
Средствата за профилактика са „изключително малко“, категоричен е лекарят на годината акад. Дамян Дамянов...
45-годишният йеменски имигрант Абдулрахман Абдулраб Мохамед стана лекар на годината в Унгария. Педиатърът живее и работи в град Гюла, твърди, че в сър...
София. Полк. доц. Крум Кацаров стана лекар на годината. Той беше избран от Българския лекарски съюз на 25-ия рожден ден на съсловната организация. В м...
София. Доц. Бинка Попова бе избрана за лекар на годината от своите колеги. Попитахме я как се чувства, как оценява нашето здравеопазване и накъде й се...
Лекарите в страната честват професионалния си празник