Всеки четвърти студент използва изкуствен интелект, за да получи психологическа подкрепа, а сред младите хора с най-сериозни проблеми с психичното благополучие делът надхвърля една трета. Това показва ново изследване на Университета в Бат, Великобритания, предава БГНЕС.

Проучването обхваща 2020 студенти, които са били попитани дали през последните шест месеца са използвали генеративен изкуствен интелект за справяне с психологически затруднения. Резултатите са публикувани в научното списание JMIR Mental Health.

Около 25% от анкетираните са потвърдили, че са търсили подобна помощ чрез технологии като ChatGPT. Някои са използвали чатботовете, когато са изпитвали емоционално напрежение, други са се опитвали да разберат по-добре собственото си психично състояние, а трети са възприемали изкуствения интелект като личен терапевт или консултант.

Особено висока е употребата сред студентите с най-ниски показатели за психично благополучие. Повече от една трета от тях са съобщили, че са се обръщали към изкуствен интелект за подкрепа.

Изследователите са установили също, че студентите, посочили наличие на увреждане, по-често използват подобни технологии за психологическа помощ.

„Генеративният изкуствен интелект вече променя начина, по който хората търсят подкрепа за психичното си здраве. Нашите резултати показват, че много студенти се обръщат към инструменти като ChatGPT, когато изпитват затруднения, включително някои от тези с особено ниско психично благополучие“, заяви водещият автор на изследването д-р Джефри Ламбърт.

Според него изкуственият интелект има значителен потенциал да направи информацията и подкрепата за психичното здраве по-достъпни, персонализирани и разбираеми.

Учените обаче предупреждават, че все още няма достатъчно доказателства за безопасността и ефективността на подобна употреба.

Сред основните рискове са предоставянето на неточна информация, проблемите със защитата на личните данни и неподходящите реакции на чатботовете при тежки психологически кризи.

„Реалността е, че хората вече използват изкуствен интелект за психичното си здраве, независимо дали университетите и здравните служби са готови за това. Вместо да пренебрегваме този факт, трябва да разберем как се използват тези инструменти, кога могат да помогнат и кога могат да причинят вреда“, подчерта Ламбърт.

В отговор на резултатите Университетът в Бат е разработил специални препоръки за студентите, които използват изкуствен интелект за психологическа подкрепа.

Ръководителят на службата за студентска подкрепа и безопасност Ник Стрийтфийлд подчерта, че технологиите могат да бъдат полезни, но не бива да заместват професионалната психологическа помощ или специализираната намеса при криза.

Авторите уточняват, че резултатите се основават на отговорите на 9,1% от поканените студенти в един университет. Поради това те не могат автоматично да бъдат пренасяни върху всички студенти във Великобритания.

Вече се подготвя по-мащабно национално изследване с участието на няколко университета, което трябва да установи колко широко е разпространена употребата на изкуствен интелект за психично здраве и какви са потенциалните ползи и опасности.