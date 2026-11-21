Сърцето ни не спира да работи нито за миг, но колко често се замисляме как се грижим за него? Здравето му зависи до голяма степен от решенията, които вземаме всеки ден-от храната на масата и времето, прекарано в движение, до часовете за сън и навиците, с които понякога трудно се разделяме.

Няколко промени във всекидневието могат да помогнат за поддържането на нормално кръвно налягане и да намалят риска от сърдечносъдови заболявания.

Храната, първият съюзник на сърцето

Разнообразното и балансирано меню е сред най-добрите начини да се погрижим за сърдечносъдовата система.

Зеленчуците, плодовете, пълнозърнестите продукти, бобовите култури, ядките и семената заслужават постоянно място на трапезата. Добре е да присъстват и качествени източници на белтъчини като риба, нетлъсто месо и растителни алтернативи.

Особено внимание трябва да се обърне на солта, добавената захар и наситените мазнини. Честата консумация на силно преработени храни също не е добър избор за сърцето.

Движението помага дори без фитнес зала

Продължителното обездвижване е сред навиците, които си струва да променим. За щастие, физическата активност има много лица.

Разходката в парка, карането на велосипед, плуването, танците, работата в градината или изкачването на стълбите са достъпни начини да раздвижим тялото.

За възрастните се препоръчва редовна физическа активност с умерена интензивност, съчетана с упражнения за укрепване на мускулите.

Важна е постоянството – движението да присъства в седмичния ни ритъм, вместо да остава само добро намерение.

Седем до девет часа сън-подарък за сърцето

Сънят често е първото, от което крадем време, когато денят не ни стига. Продължителното недоспиване обаче се свързва с неблагоприятни промени, които могат да увеличат риска от сърдечносъдови проблеми.

Повечето възрастни се нуждаят от седем до девет часа сън всяка нощ.

Полезно е да си изградим сравнително постоянен режим на лягане и ставане. Спокойната обстановка вечер и ограничаването на ярките екрани преди сън също могат да подобрят качеството на почивката.

Цигарите – един от най-сериозните врагове

Тютюнопушенето уврежда кръвоносните съдове и значително повишава риска от сърдечни заболявания и инсулт.

Отказването на цигарите е една от най-важните стъпки за опазване на здравето. За хората, които срещат трудности, помощта от медицински специалист или специализирана програма може да бъде решаваща.

Не бива да се подценява и пасивното пушене. Излагането на тютюнев дим също носи рискове за организма.

Грижата за сърцето започва от ежедневните навици. По-здравословната храна, редовното движение, достатъчният сън и животът без тютюнев дим могат да окажат дългосрочно благоприятно влияние върху сърдечносъдовото здраве.