Лекар от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен извади зъбен мост с три зъба от дихателните пътища на 65-годишен мъж, съобщиха от лечебното заведение.

За изключително редкия случай информира изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров. Пациентът е от населено място в Сливенско и е постъпил в болницата със симптоми, наподобяващи тежка пневмония.

Мъжът дори не подозирал, че в дихателните му пътища има зъбна протеза. Предполага се, че я е вдишал неволно по време на хранене. При направения скенер на белия дроб медиците забелязали необичайна находка в един от бронхите. Последвало допълнително изследване - бронхоскопия.

По време на процедурата началникът на Отделението по пневмология и фтизиатрия д-р Петьо Петков установил, че в дихателните пътища на пациента се намира зъбен мост с три зъба, дълъг най-малко 3 сантиметра и широк около сантиметър, със стърчаща метална тел.

По думите на лекаря подобен случай е изключително необичаен, тъй като чуждо тяло с такива размери обикновено предизвиква силна кашлица, затруднено дишане и тежки симптоми.

„При този пациент не беше така. Той не се оплакваше от чак толкова тежки симптоми“, обясни д-р Петков. Медикът успял да извади протезата по време на самата бронхоскопия, без да се налага хирургична операция.

Интервенцията била особено рискова заради големината на зъбния мост и прикрепената към него метална тел. Съществувала опасност от нараняване на бронхите или трахеята и възникване на тежки усложнения.

„Трябваше да бъде направено с търпение и спокойна ръка, за да мога аз да премина през всичките тези структури и да го екстирпирам“, разказа лекарят. Процедурата продължила около 30 минути и преминала успешно. След овладяване на белодробните проблеми пациентът бил изписан от болницата.

В интервенцията участвала и старшата медицинска сестра Елисавета Христова. Тя разказа, че първоначално, когато екипът забелязал само металната тел, медиците дори предположили, че може да става дума за рибарска кукичка.

Оказало се обаче, че чуждото тяло е значително по-голямо - зъбна протеза с три зъба и остри метални части. Д-р Петков изрази благодарност към целия екип на отделението, като подчерта професионализма и всеотдайността на лекарите, медицинските сестри и санитарите.