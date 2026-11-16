Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов развесели държавата, след като извади на бял свят какво мислят хората в добруджанското село Крушари за полушефа на "Да, България" Ивайло Мирчев, който в предизборните кампании твърди, че е от региона, но винаги влиза в НС от софийските жълти павета. Костадинов публикува във фейсбук любопитен разговор с кмета на Крушари Илхан Мюстеджеб.

"Онзи ден се видях случайно с кмета на Крушари. Човекът със сълзи на очите ми се примоли: Моля ви, г-н Костадинов, стига вече сте казвали, че Ивайло Мирчев е от Крушари! Той само е роден и живял в нашето село. Иначе майка му е от едно крушарско село, а баща му е от друго, родопско село. Излагате ни така, хората почнаха да се подиграват с нас заради Мирчев! Селото ни е хубаво и не заслужава да се свързва само с този човек", написа Костадинов.

Той използва повода, за да припомни богатото културно-историческо наследство на общината, разположена в сърцето на Южна Добруджа. И открои скалния манастирски комплекс "Гяур евлери", античните крепости Залдапа, Адина и Палматис, манастира "Св. Илия" край село Александрия, който е и мюсюлманско религиозно светилище, както и живописния каньон на Суха река.

Лидерът на "Възраждане" припомни и собствената си професионална връзка с района от времето, когато е бил директор на Регионалния исторически музей в Добрич.

"Разкопавал съм римски крепости, правил съм филми за забележителностите на общината, направих първата туристическа карта на района на Сухата река. Ето защо съм напълно съгласен с кмета", посочва той.

Ето целия пост на Костадин Костадинов:

"Онзи ден се видях случайно с кмета на Крушари. Човекът със сълзи на очите ми се примоли:

- Моля ви, г-н Костадинов, стига вече сте казвали, че Ивайло Мирчев е от Крушари! Той само е роден и живял в нашето село. Иначе майка му е от едно крушарско село, а баща му е от друго, родопско село. Излагате ни така, хората почнаха да се подиграват с нас заради Мирчев! Селото ни е хубаво и не заслужава да се свързва само с този човек.

Замислих се, че Илхан, както се казва кмета на Крушари, е напълно прав. Крушари е малка, но много красива и живописна община. Намира се в сърцето на Южна Добруджа. На нейна територия се намира най-големият скален манастирски комплекс на Балканите, "Гяур евлери". Също така тук се намира укрепеният римски триъгълник Залдапа - Адина - Палматис, в който са запазени изключителни архитектурни ансамбли от времето на късната Римска империя.

Пак в общината се намира единственият български манастир, който е еднавременно и мюсюлманско (къзълбашко) религиозно светилище - теке (манастирът "Св. Илия" край с. Александрия). В заключение тук се намира най-хубавия участък от каньона на Суха река, най-голямото суходолие на България.

Работил съм на територията на общината, докато бях директор на Регионалния исторически музей в Добрич. Разкопавал съм римски крепости, правил съм филми за забележителностите на общината, направих първата туристическа карта на района на Сухата река. Ето защо съм напълно съгласен с кмета.

Крушари не заслужава името му да бъде повече свързвано с Ивайло Мирчев. Селото се срамува от него, той самият пък се срамува от селския си произход и е избягал да се скрие чак в софийския квартал "Лозенец". Макар че, строго погледнато, "Лазенец" е наречен така, защото навремето там са били лозята и градините на софиянците и на практика това е бивша вилна зона, така че крушарският преселник всъщност пак е отишъл на село. Но това вече е тема на друг, психоаналитичен разбор:)".