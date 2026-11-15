Балтийският възел се затяга. Затвориха най-прекия път между ЕС и Русия

Естонският външен министър Маргус Цахкна заяви, че републиката ще затвори всички контролно-пропускателни пунктове на руската граница от 1 декември, става ясно от нейна публикация в социалната мрежа Х.

Мярката е безсрочна и обхваща едновременно пътническия и товарния трафик и слага точка на последната останала пешеходна зона между ЕС и Русия.

С това решение страната на практика затваря един от последните активни сухопътни коридори между Европейския съюз и Русия в северната част на континента.

Поводът: Осуетен саботаж край Талин

Решението беше обявено часове след операция на естонските служби за сигурност. В нощта срещу 14 ноември властите предотвратиха опит за палеж и взрив в производствената база на Threod Systems – ключов естонски производител на безпилотни летателни апарати за отбраната.

По случая са задържани осем души с латвийско гражданство, за които прокуратурата в Талин твърди, че са действали по директни указания на руското военно разузнаване (ГРУ). Естонското правителство определи инцидента като директна хибридна атака и мотивира затварянето на границата с нуждата да се пресече проникването на диверсанти, както и да се спрат схемите за заобикаляне на европейските санкции.

Кой ще бъде най-силно засегнат от блокадата?

Граничният пункт в Нарва беше уникален с това, че оставаше единственото място в региона, където границата между ЕС и Русия можеше да се премине пеша по мост.

От него ежедневно се възползваха хиляди хора с двойно гражданство, роднини от двете страни на река Нарова, студенти и туристи.

От 1 декември тази връзка изчезва, принуждавайки хората да търсят скъпи полети през трети държави - като Турция или Сърбия, или да пътуват с автобуси по много по-дълги маршрути.

Пунктовете Лухамаа и Койдула в югоизточната част на Естония досега поемаха основния тежкотоварен трафик.

Спирането на тировете означава директни загуби за транспортните фирми, които трябва спешно да пренареждат маршрутите и графиците си в най-натоварения период от годината преди коледните празници.

Трафикът в Европа се променя

През естонската граница преминава значителен поток от камиони, превозващи товари от Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Китай - най-вече електроника, авточасти, текстил и потребителски стоки. Затварянето ѝ няма да спре тези доставки, но ще предизвика сериозно задръстване по съседните трасета.

След като Финландия затвори своята граница още по-рано, а сега и Естония хлопва вратите, целият сухопътен поток между Северна Европа, Русия и Азия се прехвърля към латвийските пунктове и към литовската граница с Беларус.

Пропускателният капацитет обаче е ограничен и се очаква опашките от камиони, които и досега достигаха десетки километри, да се удвоят. Това ще забави доставките на стоки към Скандинавия и Балтийския регион с между една и две седмици.

По-дългите обиколни маршрути и многодневният престой на шофьорите по границите неизбежно ще вдигнат цените на навлата.

В крайна сметка тези допълнителни разходи ще се отразят в крайната цена на вносните стоки за европейските потребители.

В по-широк план действието на Естония затвърждава тенденцията към пълно физическо изолиране на Русия от северния фланг на Европейския съюз, превръщайки Прибалтика в силно укрепена буферна зона.