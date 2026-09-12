Дронове вдигнаха НАТО по тревога: Изтребители във въздуха над Естония
Безпилотни апарати се приближиха до границата
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Безпилотни апарати се приближиха до границата
Класацията оценява общо 192 държави и територии по 24 показателя, разделени в четири основни категории
В продължение на векове малките общности са били гръбнакът на естонското общество
Европейската комисия препоръча днес България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит
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В Латвия не е било толкова студено от 14 години
Ето какво казаха от руското министерство на отбраната
От министерството отбелязват още, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани
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Oчaĸвa ce oĸoлo 30 oт тяx дa бъдaт пpoдaдeни в Eвpoпa и CAЩ
Унгария понастоящем е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз
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Приет е нов законопроект
През април Кара-Мурза, който е представител на руската опозиция, беше осъден на 25 години затвор
Русия гони посланика на Естония