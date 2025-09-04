Ново 20! Бездомна пума изправи на нокти тази страна

Нов случай на жищник на свобода.

Бездомна пума е била забелязана в горите на югоизточна Естония, съвсем близо до латвийската граница, съобщава Естонското дружество за защита на животните, цитирани от tv3.lv.

„На телефонната линия за помощ е подаден сигнал, че е видяна пума в окръг Ройге, в непосредствена близост до Латвия“, съобщиха от организацията. По думите на очевидец животното е било забелязвано няколко пъти.

Зоолозите обаче подхождат с известна предпазливост и не изключват възможността да става дума за друг вид.

„Хората не познават добре дивите животни. Напълно възможно е да е бил рис – той може да изглежда много подобно на пума“, коментира зоологът Мати Кял.

Според местния новинарски портал Vorumaateataja, няколко жители на селцето Мисо също са видели хищника, пише "Вести".

Подобна ситуация се наблюдава и в България, където вече няколко седмици се издирва опасен хищник. Жителите на няколко населени места сигнализираха за животното. Засега проверките на експертите и горските служби не са довели до откриването му, но издирването продължава активно. В сряда беше разпространен клип от дупнишкото село Крайници, на който се вижда животно, приличащо на голяма черна котка.

