Ето я черната пантера! Къде се появи ВИДЕО

Заснеха черен леопард край дупнишкото село Крайници.

На кадри, изпратени до NOVA, се вижда как голяма котка се разхожда сред високата трева в полето край населеното място.

Кметът на селото Десислав Начов потвърди пред nova.bg, че той - заедно с полиция, е направил обход на мястото, където е направен видеоклипът. В момента униформените разпитват човека, който е заснел кадрите.

По думите на Начов тепърва предстои да се реши дали ще бъде сформиран кризисен щаб за издирване на животното. "Това зависи от преценката на полицията. Човекът, заснел клипа, определи животното, което е видял, като приличащо на голямо куче", заяви Десислав Начов.

