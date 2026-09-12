Черната пантера се завърна край Шумен! Ловец я срещна очи в очи
Ловджията разказа, че животното се изправило в цял ръст срещу него
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Ловджията разказа, че животното се изправило в цял ръст срещу него
Предстои да се реши дали ще бъде сформиран кризисен щаб
Предприети са действия за уведомяване на жителите, с цел повишаване на вниманието
Кучешка разходка завърши с шокираща срещаа
Бил е забелязан до шуменския квартал "Мътница"
Няма основания за тревога и притеснение за жителите на общината
Според специалисти животното се движи изключително динамично
След сигнала от вчерашния ден
Преди повече от седмица властите прекратиха издирването на голямата котка
Според него той не напада хора, освен ако не е изключително гладен
Говори кметът проф. Христо Христов
Призив от полицията
Няма официална информация по темата
В Румъния темата с изчезналото животно е по-скоро забавление за лятото
Намесиха дори прокуратурата
Градът става туристическа атракция с нов зоопарк
Темата стана източник на вдъхновение за потребителите в социалните мрежи
Издирването на голямата котка продължава
Теоретично не е невъзможно да има черен леопард в България, каза д-р Георгиев
Продължава да няма следа от животното