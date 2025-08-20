Черна пантера и в кралския двор! Изненадата

И крал Чарлз се оказа, че има проблеми с черна пантера

Огромен хищник е бил видян в близост до имението Highgrove House в Тетбъри – резиденцията на крал Чарлз и кралица Камила.

Според жена, която забелязала животното, то преследвало лисица по здрач, но било подплашено от трите ѝ кучета и избягало.

Случаят идва след друго наблюдение на пантера край магистрала M5 през май. Експертът по големи котки Рик Минтър разследва поредицата сигнали, като обяснява, че повечето достоверни случаи вероятно се отнасят до леопард в т.нар. „черна форма", пише "Дейли Стар", предаде Трафик нюз.

„Кучешка разходка близо до Тетбъри завърши с неочаквана гледка – пантера, която бе притиснала лисица. Кучетата я подплашиха, а лисицата избяга и остана близо до хората, сякаш търсеше закрила", разказва Минтър.

Подобни наблюдения има и край Страуд, където свидетели съобщават за пантера, следяща сърни. Фермери пък твърдят, че добитъкът им ставал неспокоен дни наред след такива срещи.

Минтър изследва феномена и чрез изложбата „Depicting Britain's Beasts: the art of British big cats" в галерия Nature in Art в Глостър, където са представени доказателства за присъствието на големи котки – включително кости на сърни с характерни следи от зъби.

