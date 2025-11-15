Икономът на Чарлз III: Само един човек може да му каже НЕ  

Има само един човек, който може да каже НЕ на краля. Това пише дългогодишният бивш иконом в британското кралство семейство Пол Бърел в книгата си "Royal Insider: My Life with Queen, King and Princess Diana", предава Mirror.

Пол започва кариерата си като лакей в Бъкингамския дворец на 18-годишна възраст и работи там повече от 10 години.

Пол пише, че този единствен човек е съпругата му, с която живее от 20 години - кралица Камила.

Бърел я описва като жена, която рядко иска нещо, но й се дава всичко.

"Чарлз винаги е живял в свят, в който всичките му домашни му се кланят първо с "Ваше Кралско Височество", а сега и с - "Ваше величество". Никой не му казва "не". Ако някой го направи, ще бъде отстранен. Чарлз III живее в златна клетка, сервират му каквото иска, когато поиска и от когото пожелае. Камила обаче е изключение. Причината е директния й подход. Тя има твърдата ръка. Тя е начело", казва икономът.

Той твърди, че ежедневието на краля не се е променило през годините.

Всяка сутрин изстисква паста за зъби върху четка, като милиони хора по света. Пижамите му се перат и гладят всеки ден. Подобно на баща си, обича обувките му да бъдат полирани до огледално покритие, казва Бърел.

