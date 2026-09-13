Моден спортен гигант закрива стотици работни места
Компанията вече съкрати 500 позиции от глобалната си работна сила тази година
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Компанията вече съкрати 500 позиции от глобалната си работна сила тази година
Зоолозите подхождат с известна предпазливост
Издирването продължава
Бразилецът взима повече от спортен концерн
Бразилецът стана рекламно лице на Пума
Трите раждания са редки събития
Бившият войник не искал да даде животното в зоопарк
Съперничеството между братята Адолф и Рудолф създава два мощни спортни бранда, търговската война Даслер vs. Даслер позлати футболисти и тенисисти
Жена пострада заради домашния си любимец
Спонсорът на италианската футболна федерация "Пума" ще реди състава на Антонио Конте в Италия, подозират медиите на Апенините. След като бившият трень...
Манчестър. Управителният съвет на Манчестър Юнайтед води преговори с няколко компании за спортна екипировка, след като стана ясно, че договорът с "Най...
Херцогенаурах. Днес на пазара „Пума" пуска най-новите си бутонки - evoPOWER, които ще бъдат носени от звезди като Сеск Фабрегас, Марко Ройс и Марио Ба...