МВнР реагира за самолетите над Естония

Нарушаването на въздушното пространство на Естония е провокация срещу европейските съюзници на Източния фланг на НАТО. Това заявиха от българското Министерство на външните работи в социалната мрежа Екс, след като вчера три руски изтребителя навлязоха във въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути.
От министерството отбелязват още, че международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Междувременно, рано тази сутрин Полша вдигна изтребители, за да гарантира безопасността на въздушното си пространство, заради руски удари в западна Украйна.
Ден след инцидента в Естония, руското министерство на отбраната отрече негови изтребители да са нарушавали въздушното пространство. В изявление в Телеграм, Русия уточнява, че трите самолета са прелетели над неутрални води на Балтийско море, докато са се придвижвали от северозападна Русия към Калининград и не са нарушили границите на други държави.
В същото време американският президент Доналд Тръмп изрази недоволство от ситуацията:
"Не ми харесва. Не ми харесва, когато се случват подобни неща. Може да стане голям проблем."
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today’s violation of Estonia’s airspace by Russian military aircraft is yet another reckless provocation against European Allies on NATO’s Eastern Flank.</p>— MFA Bulgaria (@MFABulgaria) <a href="https://twitter.com/MFABulgaria/status/1969112181179392273?ref_src=twsrc%5Etfw">September 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
