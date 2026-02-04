Рожден ден днес има Иван Пешев

Рожден ден днес празнува министърът на младежта и спорта Иван Пешев. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Да почерпят още:
Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ
Петър Попзлатев, режисьор
Румен Сербезов, дипломат, политик и бизнесмен
Стефан Илиев, композитор и педагог
Теодор Ушев, графичен дизайнер, плакатист и аниматор
Д-р Георги Гамишев, началник родилно отделение МБАЛ "Бургасмед"
