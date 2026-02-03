Проговориха пострадалите жени от порносалоните в Бургас. Нови разкрития

Нови разкрития по скандала с изтеклите записи от два салона за красота в Бургас към порно сайтове в цял свят.

Над 80 са вече сигналите, подадени от клиенти, които са снимани без тяхно знание по време на процедури.

Пред bTV говорят още пострадали жени, според които клипове с тях са излъчвани дори и онлайн, в реално време.

Тези жени са едни от многото, чиито клипове вече се въртят в порно сайтове след лазерни процедури. По тяхна молба крием лицата им.

„Буквално на едното видео особено камерите са насочени към интимните ми части, които се виждат прекалено ясно, както лицето ми, и други белези от тялото ми“, казва една от потърпевшите.

Не подозират, че в помещението има камера, която ги снима.

„Аз вече съм толкова в шок, че три дни поред търся в сайтовете като обезумяла, изтекоха ми очите да разглеждам тези сайтове. Ти се търсиш с надеждата да те няма, но се намираш. Това е нещо гадно, не е приятно“, споделя друга пострадала.

Днес е разпитана собственичката на първия салон, за който преди дни стана ясно, че са изтекли записи от камерите. Иззети са и технически устройства от помещението, в което са снимани клиентите. Самата тя в социалните мрежи обясни, че въпреки разследването очаква нови клиенти.

„Искам да ви информирам, че ние работим и ще продължаваме да работим с непроменено работно време , за тези от вас, които желаят да си продължат с процедурите“, казва собственичката във видеообръщение онлайн.

Адвокати обясняват - наказанието за публикуване на порнографско съдържание е до 6 години затвор и глоба 10 000 лева:

„Касае е за повишена степен на обществена опасност и по-скоро ще е максимума на санкцията“.

Препоръката към потърпевшите е да заведат колективно дело заради по-лесното прилагане на доказателства. Според юристи в случая има и друго нарушение - поставените камери.

„Имаш място, където се извършват интимни процедури и тези камери не са видими, не са ясни, няма обозначение, тук говорим за нарушение на закона. Законът за частната охранителна дейност казва, че винаги на обществени места, където има поставени камери трябва да има обозначение. Самият факт, че са правили такива тайни записи може да попадне в 1 друг състав на наказателния кодекс- нерегламентирано използване на специални разузнавателни средства“, казва Петър Бозов, адвокат по наказателно право.

