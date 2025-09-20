За руските мигове над Естония: Говори Москва

От руското министерството на отбраната отрекоха техни изтребители да са навлезли в небето над Естония.

По данни на ведомството, три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област като той се е провел "в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол".

По-рано Талин определи действията на Москва като неприемливи, а американският президент Доналд Тръмп изрази недоволство от ситуацията:

"Не ми харесва! Не ми харесва, когато се случи нещо подобно. Може да стане голям проблем!", каза американският президент за изтребителите над Естония, заради които страната поиска задействане на Член 4 от Северноатлантическия договор.

Междувременно стана ясно, че два руски изтребителя са се приближили на ниска височина до нефтена платформа, намираща се в полската икономическа зона на Балтийско море.

Миналата седмица руски дронове прелетяха и над Румъния, и над Полша.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com