Тръмп не се шегува. Ландри ще къса нервите на Дания

Ако някой си е мислел, че териториалните претенции на президента Доналд Тръмп към Гренландия са били негова екзотична идея, които заради глвоболията му покрай Близкия Изток и Украйна са отпаднали, но днешното решение показва за пореден път на Европа, че американският лидер забавя, но не забравя.

Тръмп обяви назначаването на губернатора на щата Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия и това е лоша новина за Дания.

Reuters лаконично коментира, че този ход подчертава възобновения американски фокус върху региона. Но макар Ландри да поема тази длъжност доброволно, докато продължава да служи като губернатор, неговото име е лоша новина както за Гренландия — автономна територия в рамките на Дания, така и за самото кралство.

Защото Джеф Ландри няма загубена битка, а когато поеме задача – хвърля цялата си енергия да я доведе докрай.

Той е американски политик от Републиканската партия, член е на Камарата на представителите и е от най-преданите на Тръмп.

Губернатор е на , Луизиана от януари 2024 г. с мандат до 2028 г., а преди това беше главен прокурор на Луизиана.

Управлява със силно консервативни политики, като подписва закон, изискващ показването на „Десетте Божи заповеди“ във всяка класна стая в държавните училища.

Изключително педантичен и организиран е. Ветеран от Националната гвардия на Луизиана , като е служил по време на операция „Пустинна буря“, а в същото време е и бивш полицай и адвокат.

Отдавна се застъпва за идеята Гренландия да стане част от САЩ, като ключова елемент за националната сигурност на Америка. Твърди, че Гренландия притежава голям стратегически потенциал поради географското си разположение в Арктика, както и богатите си минерални ресурси, включително редкоземни метали и енергийни източници.

