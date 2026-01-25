Политика

Георг Георгиев разкри какво печели България от Съвета за мир на Тръмп

Наши фирми ще участват във възстановяването на ивицата Газа

Георг Георгиев разкри какво печели България от Съвета за мир на Тръмп
25 яну 26 | 20:12
Мира Иванова

Влизането на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп издигна страната ни на една от най-високите трибуни в света. Това заяви външният министър в оставка Георг Георгиев в предаването "Защо" на бТВ. Той посочи, че критика изказват хора от опозицията, които не знаят как се пише Азербайджан.

Не виждам с какво това уврежда националните ни интереси, каза министърът на външните работи.

Една от най-големите ползи за България е възможността на български фирми да участват във възстановяването на Газа, посочи още Георгиев.

"България е пряко заинтересована от установяване на траен мир в Близкия изток", допълни министърът, като посочи проблемите с миграцията и възможността български фирми да участват във възстановяването на ивицата Газа.

Няма единна европейска позиция по този въпрос, за разлика от войната в Украйна, добави той.

По думите му ратификацията на документа няма може да бъде гласувана в рамките на този парламент.

Автор Мира Иванова

