Георг Георгиев разкри какво печели България от Съвета за мир на Тръмп

Влизането на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп издигна страната ни на една от най-високите трибуни в света. Това заяви външният министър в оставка Георг Георгиев в предаването "Защо" на бТВ. Той посочи, че критика изказват хора от опозицията, които не знаят как се пише Азербайджан.

Не виждам с какво това уврежда националните ни интереси, каза министърът на външните работи.

Една от най-големите ползи за България е възможността на български фирми да участват във възстановяването на Газа, посочи още Георгиев.

"България е пряко заинтересована от установяване на траен мир в Близкия изток", допълни министърът, като посочи проблемите с миграцията и възможността български фирми да участват във възстановяването на ивицата Газа.

Няма единна европейска позиция по този въпрос, за разлика от войната в Украйна, добави той.

По думите му ратификацията на документа няма може да бъде гласувана в рамките на този парламент.

