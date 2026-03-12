Изборен спец с гореща прогноза! С кого ще управлява Радев

Най-вероятно новият премиер ще се казва Румен Радев, възможно е той да управлява с ПП-ДБ. Прогнозата е на най-големия изборен спец проф. Михаил Константинов. Според него напълно е възможно Радев да управлява с Бойко Борисов. Нови избори след предсрочния вот няма да има поне до една година, смята Константинов, цитиран от euronews.bg.

Ескалацията на войната в Близкия изток и нарастващите цени на горивата могат да окажат влияние върху обществените нагласи преди предсрочните избори, смята математикът. По думите му, поскъпването вероятно ще бъде трайно.

„Не само че цените ще се променят, а те трайно ще останат високи“, каза той, като обясни, че дори при възстановяване на добива на петрол ще са нужни месеци, за да се нормализира производството и транспортът.

Според Константинов икономическите трудности могат да повлияят на настроенията на избирателите, но е трудно да се предвиди към кого ще бъде насочено недоволството. „Въпросът е българинът на кого ще се разсърди“, коментира той.

Експертът изрази надежда за по-висока избирателна активност, тъй като тя е ключова за легитимността на бъдещото управление. „Ако излязат да гласуват над 3 милиона души, това ще бъде по-добре за новата власт, която и да е тя“, посочи проф. Константинов.

Той представи и ориентировъчна прогноза за разпределението на мандатите в следващия парламент чрез формула „90–60–35–30–20“, която според него отразява тенденциите от различни социологически проучвания.

„В крайна сметка резултатът от изборите се измерва в мандати, а не в проценти“, подчерта експертът. По думите му първата политическа сила би могла да формира мнозинство с една от следващите партии, което прави съставянето на правителство математически възможно.

Константинов коментира и честността на изборния процес, като подчерта, че ключова роля имат самите партии.

„Партиите правят изборите в България. Цялата изборна администрация – от Централната избирателна комисия до секционните комисии – е назначена от тях“, заяви той.

Въпреки съществуващите проблеми, експертът очаква вотът да бъде „свободен и честен“ и прогнозира, че след изборите вероятно ще бъде съставено правителство, макар и с ограничен хоризонт на стабилност.

