Министър Стоянов: "Хемус 2026" е знак за развитието на отбранителната индустрия

„Изложението „Хемус“ не само увеличава мащаба си, но и затвърждава позицията си като място за срещи между иновациите, индустрията, държавата и бъдещето на отбранителните технологии“. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в словото си на официалното откриване на 17-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“. Изложението бе открито от президента и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова.

По думите на министъра на отбраната интересът към „Хемус 2026“ е ясен показател за нарастващата роля на отбранителната индустрия в процесите на модернизация и развитие на способности както в България, така и в рамките на Европейския съюз и НАТО.

Министър Димитър Стоянов подчерта, че Министерството на отбраната работи активно за реализирането на основните проекти за превъоръжаване на Българската армия. „Механизмът SAFE дава възможност да съчетаем модернизацията на Българската армия с укрепването на индустриалния и технологичния капацитет на страната“, подчерта той. Наша отговорност е средствата по механизма SAFE да бъдат използвани прозрачно, ефективно и отговорно, така че да ускорят реализацията на ключови проекти в интерес на националната и съюзната сигурност, каза още той.

258 компании от 28 държави показват новости и тенденции в отбранителната индустрия. Изложението се провежда под патронажа на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и с активното участие на Сдружение Българска отбранителна индустрия.

Технологичният фокус тази година е насочен към ключови области на съвременната сигурност и отбранителните способности: киберсигурност, стратегически комуникации, автономни системи, безпилотни технологии, радиоелектронна защита и интелигентни системи за управление. Силно представено е развитието на дрон технологиите, автономните платформи и интелигентните системи от ново поколение.

В рамките на изложението министър Димитър Стоянов и посланикът на Федерална република Германия в България Н. Пр. Ирене Мария Планк присъстваха на подписването на Меморандум за разбирателство между фирмите „Daimler Truck“, „САМЕЛ 90“, „АКУИС“ и „up.Consulting“. Документът поставя началото на стратегическо партньорство за развитие на местни производствени мощности в сектора на отбранителните превозни средства в България. Инициативата е насочена към укрепване на индустриалния и технологичния капацитет на страната чрез изграждане на устойчив производствен модел, развитие на надеждни вериги за доставки и създаване на дългосрочни отбранителни способности в подкрепа на националната и съюзната сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com