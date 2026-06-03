Димитър Стоянов се срещна с отбранителната индустрия. Обяви ключова цел

Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с представители на българската отбранителна индустрия на работна закуска в рамките на изложението за отбранителна техника „Хемус 2026“, което започва днес в Пловдив.

„Ние ще работим за това българската отбранителна индустрия да има реално участие във всеки проект за модернизация на въоръжените сили“, заяви министър Стоянов и подчерта, че неговият екип ще се стреми да бъде достигнато над 20% индустриално сътрудничество в отбранителния сектор.

„За нас като правителство е важно по-голяма част от средствата по механизма SAFE да остават в български предприятия и да допринасят за развитието на националната индустрия“, каза министър Стоянов. Той призова представителите на отбранителната индустрия да бъдат проактивни в предстоящите проекти за модернизация, като ги увери, че могат да разчитат на пълното съдействие на Министерството на отбраната. Той подчерта, че целта на неговия екип е министерството и българската отбранителна индустрия да работят в синхрон и при регулярни работни срещи, за да има по-ефективно взаимодействие.

Участие в работната закуска взеха представители на над 20 български фирми. От страна на Министерството на отбраната участваха заместник-министър Катерина Граматикова, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев и началникът на политическия кабинет Владко Владов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com