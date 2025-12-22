Кола се взриви в Москва, вътре - важен генерал /ВИДЕО/

Адска експлозия разтърси Москва заедно с новината, че е загинал важен генерал.

Рано тази сутрин в руската столица е взривен автомобил. Шофьорът е с тежки наранявания, съобщиха проправителствени телеграм канали като Mash, Shot и Baza. Избухнал е лек автомобил Kia Sorento.

Досега е известното, че зад волана е бил 56-годишен мъж. Хоспитализиран е с тежки рани по краката и лицето, но с него е пътувал и друг човек, на съседното до шофьора място.

Според руския опозиционен телевизионен канал "Дожд" в колата е бил генерал-майор Фанил Сарваров, който ръководи оперативната подготовка на войниците в руската армия. На името на Сарваров е регистрирана Kia Sorento още през 2013 година. Той има и четири жилища точно на улицата, където става взрива – улица "Ясеново", квартал "Орехово-Борисов". Сарваров е участвал във войните в Чечения, както и в Сирия. Малко по-късно официалният представител на разследващия комитет Светлана Петренко потвърди пред ТАСС, че ген. Сарваров е загинал.

Според информация на Shot тече разследване на версия, че в колата е заложена бомба, която е детонирала в момента, в който автомобилът е потеглил.

