Испания привлича туристите по нов начин в жегите

Испания ще бори жегите, като изгражди чисто нови т.нар. "климатични убежища" в цялата страна.

Испания вече усеща директно ефектите от затоплянето на планетата - това лято в части от страната бяха отчетени рекордни температури от 46°C. Докато южните райони са най-засегнати от жегите, централните области около Мадрид бяха поразени от горски пожари през август, което накара правителството да предприеме допълнителни мерки за защита на населението.

Министър-председателят Педро Санчес представи плановете си за въвеждане на климатични убежища - обществени пространства, в които всеки може да влезе, за да се разхлади по време на, както той ги нарече, "опустошителни суши и горещи вълни", на конференция за климатичните промени в Мадрид тази седмица. Той добави, че летните месеци с температури над 40°C вече са "новото нормално" и обеща подкрепа за испанските граждани, докато се адаптират и се учат да се справят с тези условия.

Убежищата ще разполагат с климатизация, безплатна вода и достатъчно места за сядане. Някои регионални правителства, включително това на Каталуния (където се намира Барселона), вече са започнали да ги въвеждат и инициативата среща широко одобрение от страна на обществото.

Сега тези "охладителни зони" ще бъдат изградени в цялата страна, като приоритет ще имат местата, "където жегата удря хората най-силно". Това означава, че райони, които вече разполагат с убежища или където жегите са по-слаби, може да се наложи да изчакат. Целта е значителен брой от тези убежища да заработят преди лятото на 2026 година.

По време на конференцията Санчес също обяви, че ще бъдат въведени планове за предотвратяване на наводнения в отговор на обилните валежи и наводненията в части от Испания през тази година, както и че ще бъдат отпуснати допълнителни 20 милиона евро за превенция на пожари.

В заключение на конференцията Санчес призова политическите си опоненти да подкрепят предложенията му, като определи очертаните мерки като "щит за Испания", пише El Mundo.

