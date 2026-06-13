САЩ пратиха танкове в Прибалтика
САЩ доставиха над 100 броя военно оборудване в съюзническите балтийски държави Литва, Латвия и Естония, съобщи АФП. Това става на фона на кризата в Ук...
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САЩ доставиха над 100 броя военно оборудване в съюзническите балтийски държави Литва, Латвия и Естония, съобщи АФП. Това става на фона на кризата в Ук...