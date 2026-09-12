Кметът на село Крушари Илхан Мюстеджеб ще взема основна заплата от 5580 лева месечно
С парите за прослужено време той ще взема повече от кметовете на Добрич и Варна
Следете всички новини, анализи и коментари за Крушари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С парите за прослужено време той ще взема повече от кметовете на Добрич и Варна
Деребей от Крушари с рекордна заплата, изплува от "Кристална вода"
Добрич. Директорът на дирекция "Регионално развитие и хуманитарни дейности" в община Крушари съобщи, че след закриването на дома за деца и младежи с у...
Добрич. С цел интеграция на малцинствата от няколко години с решение на Общинския съвет най-бедната община в Добричка област - Крушари, приема безплат...
Добрич. Кметът на добруджанската община Крушари Добри Стефанов върна за ново разглеждане в Общински съвет приетото от крушарските парламентаристи реше...