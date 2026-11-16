Гълъб Донев за бюджета: Време е за вразумяване (ВИДЕО)

Току-що правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2027 г. Той се превърна в политическа мишена още преди да е представен. Разгромяващи анализи, негативни коментари, заклинания, заплахи за протести. Вече си мисля, че и намерението да бъде приет до края на 2026 г. също е повод за възмущение. Крайната цел е ясна – Бюджет 2027 да се превърне в плашило, внушаващо несигурност и страхове, както и разумната дискусия да бъде подменена с политически спекулации. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев на брифинг след днешното заседание на Министерския съвет.

„Искам да благодаря на всеки, участващ в обсъждането на бюджета отговорно. Имаме сериозна нужда от общество от гласове, които ни вразумяват. Не може едновременно да се настоява за по-нисък дефицит, по-нисък дълг, данъци без промяна, повече публични инвестиции и по-високи доходи, без да се посочи откъде ще дойде необходимият финансов ресурс. Всъщност може – това е рецептата, по която бяха планирани бюджетите през последните години“, отбеляза той

„Време е за вразумяване във фискалната политика на държавата. Затова Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването", подчерта финансовият министър.

Той коментира оценката на S&P. Рейтинговата агенция S&P преразгледа перспективата за България от положителна на стабилна заради данните на Евростат с корекция на дефицита за 2025 г. от 3% на 4% от БВП и констатираните нарушения в одитните доклади на Сметната палата. В тях бяха посочени порочни управленски практики, довели до натрупването на огромни задължения, които тежат на дефицита през 2027 г. не е понижен кредитният рейтинг на страната, не е прогнозирана рецесия, не е отхвърлена перспективата за подобрение, допълни министърът.

По думите му мерките, които се предлагат в Бюджет 2027, са съобразени с реалните възможности за консолидация през 2027 г. и следващите години, както и с целите и приоритетите на секторните политики.

„Наша задача е да гарантираме фискалната устойчивост в средносрочна перспектива. Нека не подминаваме удобно факта, че Съветът на ЕС активизира по отношение на България процедура по прекомерен дефицит. Бюджет 2027 има ясна цел – да се справим с наследените дисбаланси и да върнем публичните финанси на устойчив път, запазвайки доходите и подкрепата за най-уязвимите. Изготвен е на прогноза за реален растеж на икономиката от 2,5% а 2027 г., средногодишна инфлация се очаква 4%, а в края на годината да бъде 2,6%. Компенсацията на един нает в икономиката нараства с 6,2%, тоест доходите от труд продължават да растат по-бързо от цените. Безработицата ще остане ниска – около 3,4%. Прогнозата е предпазлива и не залага на оптимистични допускания. Предвиждаме последователна консолидация на бюджетното салдо. Дефицитът на консолидираната фискална програма намалява от очаквани 5,5% от БВП за 2026 . до 3,5% през 2027 г. 3% през 2028, 2,4% през 2029 г.“, обяви още Донев.

Попитан за исканата му оставка той каза: "Нека да бъде приет бюджет 2027 и да видим как ще тръгнат нещата".