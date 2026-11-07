Ето колко се вдигат минималните осигуровки

Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2027-а година предвижда ръст с 6.4 на сто на минималните осигурителни прагове. Увеличението спрямо сегашните им нива ще бъде от 1 януари догодина. Заложена е и промяна в разпределението на осигурителните вноски между осигурителя и осигурените за държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт

В проектобюджета е записано, че минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии се актуализират от 01.01.2027 година, като размерите им от 2026 се увеличават с ръста на минималната заплата, който е 6.4 на сто. Така например за ръководителите този доход е между 996 и 1375 евро, за специалистите е 879 евро, а за машинни оператори и монтажници - 703 евро, предаде БНР.

За държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт се предвижда промяна в разпределението на осигурителните вноски между осигурителя и осигурените, съотношение 60 към 40 за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица”, за фонд “Пенсии” за родените преди 1960 година 11,02 на сто е за сметка на осигурителя, 8.78 на осигурения.

За родените след 01.01.1960 година размерите са съответно 8.22 и 6.58 на сто. В тази връзка се предвижда компенсиране на възнагражденията, за да се запази достигнатият доход за тези категории лица.

БНР научи, че в понеделник Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за догодина. Предвидено е минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се да стане 660 евро. От първи юли пенсиите ще се осъвременят по швейцарското правило с увеличение между 7 и 8 процента. Майчинството за втората година ще бъде 450 евро.