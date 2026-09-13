Решено. Вдигат извънредно заплатите на стотици хиляди
Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова
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Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова
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