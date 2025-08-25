Топ сделка. Вдигат исторически завод у нас!

Огромна бизнессделка се задава у нас.

В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с „Райнметал“, заяви Бойко Борисов след среща с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн Армин Папергер в Дюселдорф.

Изявлението на двамата беше излъчено на страницата на Борисов във Facebook. Преди това беше излъчено и посрещането на лидера на ГЕРБ в сградата на "Райнметал" в Дюселдорф.

„В съдружие с българската страна, производителят на автомобили и оръжия, ще построи най-малко два завода. Първият от тях ще е за артилерийски снаряди. Искаме да произвеждаме над 100 000 заряда", заяви Папергер.

„Още по-важно е съвместното ни предприятие за барут и за артилерийски заради. Основен компонент са амунициите, които ще бъдат произвеждани в България по стандартите на НАТО. Това ще допринесе за позиционирането на страната като партньор в този съюз.

Производството на тези изключително важни компоненти е на стойност над 1 милиард евро", добави той.

По думите на Борисов заводът за барут ще бъде най-големият в Европа.

„Това е най-дефицитната стока в момента. Заводът ще бъде за 155-милеметровите снаряди и изстрели - НАТО-вски калибър. Те са от изключителна важност и за нашата армия, и за Европа. Целта е да произведем 100 000 броя от тях", уточни той.

„Очаквам следващите седмици нови делегации от експерти, които господин Папергер да изпрати", обясни той. "Благодаря на Папергер, че обърна внимание на България, оцени огромния потенциал, който имаме - това е най-голямата отбранителна фирма в Европа и повярвайте ми, за мен е чест, че той е отделил за пореден път от времето си да инвестира в България", допълни Борисов.

