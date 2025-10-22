Политика

Цонев: Мрежата на Сорос нанесе непоправими щети в България

Рано или късно и в България ще се стигне до разследване на тази мрежа, каза зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало

22 окт 25 | 9:30
106
Мира Иванова

Рано или късно и в България ще се стигне до разследване на мрежата на Сорос и неговите организации у нас. Така, както се стигна в САЩ и в доста европейски страни. Това ви го обещаваме ние от ДПС-Ново начало. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев, след като парламентът за пореден път отказа да включи в дневния си ред предложената от ДПС-Ново начало точка за създаване на комисия, която да разследва мрежата на Сорос у нас. ДПС-Ново начало поиска прегласуване, но мнозинството отново не прие точката в дневния ред.

Мрежата на Сорос и неговите организации нанесе непоправими имиджови щети на България с доносите, които правеше и продължава да прави, подчерта Цонев.

Тази врежа нанесе и непоправими материални щети в бюджетите на страната, допълни той.

Тази мрежа нанесе и непоправими морални щети с овладяване на медиите, с овладяване на съдебната система и на академичната система. За медиите да не говорим - там тази групировка има влияние повече от четвърт век. Тя манипулира общественото мнение, категоричен бе Йордан Цонев.

Той съобщи, че двама от ПП-ДБ подкрепиха включването на точката в дневния ред на парламента. Прави им чест. Колеги от ПП-ДБ, непрекъснато говорите, че не сте свързани със Сорос, хайде сега да го докажете, призова народният представител. Но ПП-ДБ не посмяха да подкрепят създаването на комисията.

Автор Мира Иванова

