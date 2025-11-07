Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски прие кмета на община Крушари Илхан Мюстеджеб от ДПС и неговите заместници Исмаил Исмаил и Назмие Люман, както и Видин Каракашев, председател на Общински съвет на Община Крушари.

Лидерът и кметът се обединиха за това, че голямото семейство на ДПС дава сила на своите ръководители, но и голяма отговорност към хората, които са най-важната им мисия.

Стратегията “Ново начало за развитие на регионите” е платформата, която дава на общините подкрепа за реализацията на успешни политики и проекти, насочени към хората и техния по-добър живот и включването към нея на община Крушари ще даде възможност за икономическо развитие и подем за региона.

В срещата участваха Ертен Анисова, зам.-председател на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО и народен представител от Добрич, зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Халил Летифов и зам.-председателят на ДПС Радослав Ревански.

