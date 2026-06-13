Делян Пеевски прие кмета на община Крушари
Голямото семейство на ДПС дава сила на своите ръководители, но и голяма отговорност към хората, които са най-важната им мисия
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Голямото семейство на ДПС дава сила на своите ръководители, но и голяма отговорност към хората, които са най-важната им мисия
С парите за прослужено време той ще взема повече от кметовете на Добрич и Варна