Йордан Цонев: Ще подкрепим бюджета, искаме да изградим силна държава

Зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Йордан Цонев заяви, че партията ще подкрепи Бюджет 2026.

"За разлика от всички останали, ние го харесваме. Смятаме го за добър бюджет. Не е единствено възможният, защото нищо в нашата сфера не е единствено възможното", каза Цонев по време на обсъждането му на първо четене в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. “Искаме да изградим силна държава”, добави той, като сподели мнението си, че такава се "строи" върху основата на силна администрация и институции.



Цонев бе категоричен, че доходите в публичната сфера трябва да растат, тъй като в тази група попадат учители, лекари, полицаи, както и хора, които работят във въоръжените сили “в много тежка геополитическа обстановка”.

“Трябва да отчитаме желанието за ръст на доходите на всички съсловия. Не бихме подкрепили бюджет, в който има редукция на тези доходи”, подчерта депутатът.

Той заяви, че не е съгласен с позицията на бизнеса, тъй като страната ни има едва 10 на сто корпоративен данък на фона на средно равнище от 20-25 на сто в Европейския съюз, което ни прави страната с втория най-нисък данък върху печалбата на бизнеса.

Цонев аргументира подкрепата си за Бюджет 2026 с необходимостта от леко увеличаване на осигурителната вноска с 2%, предизвикано от икономическото развитие и процесите в Европа.

Той припомни, че 17 години България поддържа най-ниската данъчна и осигурителна тежест в ЕС, подпомагайки бизнеса с благоприятна среда.

"България се е превърнала в "данъчен рай на пъпа на Европа", подчерта Цонев като цитира мнението на германски икономисти. "Цялата политика на ЕС е насочена към уеднаквяване на данъците в Съюза", отбеляза Цонев.

Цонев заяви категорично, че управляващата коалиция, включително той и Делян Пеевски, е поела твърд ангажимент към българските граждани – доходите няма да бъдат свивани. Според него това включва и запазване на капиталовите разходи за общините, които осигуряват по-добра среда за живеене.

Въпреки ръста на приходите с 6 млрд. лева, пенсионната система остава тежко дебалансирана заради увеличението на пенсиите, наложено от инфлацията и COVID кризата. Бизнесът също е получил над 6,5 млрд. лева енергийни помощи, изтъкна той..

Йордан Цонев припомни, че именно по негово предложение в Тройната коалиция е въведен 10% плосък данък – решение, което той защитава като икономически стимул за бизнеса. В сравнение с подхода на бившия финансов министър Симеон Дянков, който е залагал на свиване на заплати, Цонев заяви, че настоящата коалиция не е склонна на подобни компромиси.

Според Цонев, Бюджет 2026 напълно отговаря на политиките на управляващата коалиция, като увеличението на данъчната тежест остава минимално.

„Предварително направихме така, че това да е най-минималното увеличение на тежестта“, заключи депутатът.

