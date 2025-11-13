Калин Стоянов: Кметът на София се е овъртял в схеми, дължи 18 милиона на МВР

Кметът на София, на ПП-ДБ, се е овъртял в проблеми, в схеми, в невъзможност да управлява столицата и точно по тази причина прави опит непремерено да прехвърли изцяло охраната на метрото към МВР.

Това обяви от парламентарната трибуна депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов по време на дебата за изменения в закона за МВР, критикувайки законопроектите на ПП-ДБ, по-конкретно идеята им полицията да охранява столичното метро. От формацията настояват, че така ще се улесни процеса и парите ще си отиват бюджетно към МВР, а няма да минават първо през столичната община.

"От март до момента столичната община дължи 18 млн. на МВР за охрана на метростанциите и въпреки че тези пари не са платени, служителите на МВР изпълняват своите задължения и охраняват метрополитена", заяви Стоянов и обяви, че предстои отваряне на нови метростанции, за което следва да се подпишат и нови договори.

Тези, които ги подписвали, щели да са в неизгодна позиция - имат да прибират 18 млн. и подписват договор за продължение на нови обекти, а имат да взимат пари. Не знам кой ще ги накара да се разпишат, допълни Стоянов.

