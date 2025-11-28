Танер Кабилов с мащабен форум за водата. Решения за кризата

Конференцията “Вода и сигурност-национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“ организира днес в хотел "Балкан" независимият член на Европейския парламент, избран от ДПС-Ново начало, Танер Кабилов.

Фокусът на събитието е темата за водата - въпрос от жизненоважно значение и предпоставка за икономически растеж, обществена сигурност и устойчиво развитие на регионите в България.

Форумът ще събере ключови експерти от Европейската комисия и българската изпълнителна власт, народни представители, кметове и представители, отговорни за управлението на напоителните системи, водоснабдяването и канализацията в България. В дискусиите ще се включат министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на околната среда Манол Генов, зам.-министърът на земеделието Иван Капитанов, шефът на регионалната комисия в НС Николай Нанков, народните представители от ДПС-Ново начало Искра Михайлова и Станислав Анастасов, кметът на Белица и зам.-председател на НСОРБ Радослав Ревански.

В рамките на дискусията ще се обсъдят предизвикателствата във водния сектор, местните нужди и капацитет, както и възможните решения за модернизация на инфраструктурата, в контекста на средносрочния преглед на политиката на сближаване и стратегията за устойчивост на водните ресурси на Европейския съюз.

