Кметовете от "Толерантност" подкрепиха призива на Пеевски! Няма да вдигат данъци и такси

УС на сдружение “Толерантност” подкрепи призива на лидера на ДПС и на ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски да не вдига местните данъци и такси през 2026-та година. Членовете на Управителния съвет призоваха всички над 50 общини, членове на Сдружението, да се въздържат от увеличаване на каквито и да било местни данъци и такси през 2026 година.

В годината на промяната на валутата, с въвеждането на еврото, е необходимо да проявим изключителна отговорност и внимание като се вслушваме в основателните искания на гражданите. Не трябва да се допускат спекулативни или необмислени увеличения на такси, заяви сдружение "Толерантност"

