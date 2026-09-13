Кметовете от "Толерантност" подкрепиха призива на Пеевски! Няма да вдигат данъци и такси
Не трябва да се допускат спекулативни или необмислени увеличения, обяви сдружението
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Не трябва да се допускат спекулативни или необмислени увеличения, обяви сдружението
Кандидатът за депутат пи кафе с част от жителите на града, като събра на едно място представители на различни етноси и религи
Посолството на САЩ силно подкрепя плурализма и мултикултурализма и ние поздравяваме Танер Вели за тази прекрасна инициатива", заявиха от мисията
Това паписа председателят на ДПС
Седем дървета, като символ на мирното съжителство на различните народности в Пловдив, ще бъдат засадени в центъра на града
Необходима е толерантност между всички религии. България е символ на толерантността. Няма друга столица в Европа, освен София, в която в такъв малък п...
Юни месец е, а времето не е съвсем светло. Може би е като душите ни? Душите ни, които всекидневно са разпъвани от провокациите на деня и се налага да...
Психично болен хомофоб, радикален ислямист или превъртял бивш служител по сигурността - кой е отговорен за най-голямата касапница в съвременната амери...
Лео Ди Каприо и Бри Ларсън празнуват отличията си
Всеки жител на Силистра, който иска да заяви желанието си за толерантност, може да отправи послание за това към съгражданите си. Във всички училища, ч...
ДПС направи градивен компромис в името на националния интерес. Но няма да направим компромис с участието на ултранационалисти в управлението на страна...
"България има тежки проблеми, свързани със състоянието на икономиката, заетостта, социалния статус на гражданите на страната". Това заяви председател...
Никаква толерантност за неплащане на данъци и контрабанда. Това каза премиерът Бойко Борисов на пролетния бал на индустрията и работодателите. Той поз...
Хасково. Хасковското училище „Св. св. Кирил и Методий" даде урок по толерантност към бежанците у нас. Във вторник в двора на школото се събраха учениц...
Пловдив. В Пловдив се проведе първият по рода си „Крос на толерантността". Колоната беше поведена от известни български спортисти, следвани от ученици...
Един маркетингов трик, появил се на задрямалата доскоро "Евровизия", успя да раздели Европа на две. Жената с брада Кончита Вурст възпламени русофили и...
В кърджалийската "Марая" вече правят и турско кафе Кърджали. Бар грил "Марая" в Кърджали вече се казва "Maraya Tolerance". Кафенето се прочу след сре...
София. Коалиция за България подписа Споразумение за политическа почтеност и толерантност. След подписване му Евгени Узунов, зам.-председател на ИБ н...
София. Президентът Росен Плевнелиев запали първата свещ в 7-мата вечер на празника Ханука, с който еврейската общност в България чества светлината и с...
Шаул Камиса Раз, посланик на Израел в България