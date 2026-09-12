Данъчните оценки на имотите рязко нагоре. До 2029 г. скачат със 100%
„Прогресивна България“ планира първо увеличение от 30% още догодина, а след него още две стъпки по 35%
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„Прогресивна България“ планира първо увеличение от 30% още догодина, а след него още две стъпки по 35%
Не трябва да се допускат спекулативни или необмислени увеличения, обяви сдружението
Проверка показа скока им в редица общини
Общински съветници в Перник са натрупали задължения за местни данъци. Общо около 60 000 лева не са платили на дирекция "Местни приходи и такси" хора,...
Стотици фирми на наши хора ще облажат от игрите в Рио, разкри сайтът UOL. Шефът на организационния комитет Карлос Артур Нузман е сред шампионите в уре...
48 директори, управители и други членове на органи на управление на дружества от цялата страна ще трябва да платят от собствения си джоб 56 млн. лв. з...
Най-добро е изпълнението при данъка върху превозните средства Дирекция „Местни данъци и такси" към Община Кърджали отчита много добро изпълнение на п...
347,7 млн. лв. собствени приходи е събрала Столична община за първите 6 месеца на 2016 г., съобщиха от кметството. Сумата е с 39,6 млн. лв. повече от...
Необходим е документ от банка за направените лихвени плащания Младите семейства с ипотечен кредит и през 2016 г. могат да ползват данъчно облекчение....
Ръководството на община Сандански призова гражданите, които имат просрочени задължения, да се издължат в най-скоро време на общинската хазна. Кметство...
"Булгартабак" е един от най-значимите данъкоплатци в България. За 2015 година дружествата от групата са внесли в приход на държавния бюджет около 754...
След изтичането на крайният срок за подаването на декларации по закона за местните данъци и такси за дейности, които се облагат с патент община град Д...
София. Парламентът прие окончателно промените в Закона за местните данъци и такси. По този начин храмовете се освобождават от данъци. Споровете на де...
София. Народните представители приеха на първо четене промените в Закона за местните данъци и такси, които бяха предложени от Министерски съвет. Гласу...
Без спешни социални мерки държавата ще се взриви, твърди Пламен Димитров
София. До 31 август Столичната община е събрала с 12 млн. лв. повече приходи от местни данъци и такси в сравнение на същия период на миналата година,...