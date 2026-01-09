Зафиров разкри грешката на БСП и посочи новата опасност

Ако не бяхме значим фактор, как така оборудването на АЕЦ „Белене“ остана в България? Как бе отстояно швейцарското правило за пенсиите? Кой се пребори в бюджета да има увеличение на минималната работна заплата? Кой се справи с водната криза у нас? Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров в интервю за вестник „Дума“ преди пленума на левицата утре, съобщават от пресцентъра на партията.

БСП излиза от управлението „без срам“ и с претенция за последователност

БСП напуска управлението в кондиция, която ръководството определя като „морално чиста“ и „идеологически последователна“. Зафиров подчертава, че участието в коалицията през 2025 г. е било „държавническо решение“ в момент на парализирана държава и продължителна криза.

По думите му левицата е платила политическа цена, но не е прекрачила нито един свой основен принцип. „Бяхме социалният вектор в управлението, без да прибягваме до медийно изнудване или задкулисни игри“, посочва Зафиров.

Той критикува „черните врачувания“ срещу партията и настоява, че БСП е останала единственият предвидим партньор в коалицията, докато други формации са превърнали парламента в „махленска сцена“.

Голямата грешка: тишината

Зафиров признава, че най-сериозният пропуск на БСП е комуникационен. Партията е водила „дълги, успешни, но тихи битки“, докато партньорите ѝ са доминирали в медийния ефир.

Така се е създала „оптическа илюзия“, че левицата отсъства от управлението. Зафиров изброява ключови решения, зад които стои БСП:

запазването на оборудването за АЕЦ „Белене“ в България

отстояването на швейцарското правило за пенсиите

увеличението на минималната работна заплата в бюджета

решенията за водната криза

„Тишината не работи в политиката. За това се извинявам на левите хора“, казва той.

Коалициите не са дяволът

Въпреки трудностите, Зафиров защитава коалиционния модел като неизбежен в съвременната политика. Той припомня, че именно коалиционно управление е довело България в ЕС през 2007 г.

Според него следващото участие на БСП в коалиция трябва да бъде основано на:

ясен идеен профил

нулев компромис с основните ценности

подробно разписана програма

конкретни ангажименти на партньорите

Бърз конгрес = разпиляване на енергията

Предстоящият пленум на БСП ще обсъди провеждането на конгрес преди изборите. Зафиров предупреждава, че прибързан форум може да хвърли партията в поредната вълна вътрешни борби.

„Не съм пожизнен председател, но истинският анализ трябва да се направи след изборите“, заявява той.

Според него левицата е заплашена от връщане към „любимия си спорт“ – вътрешните войни, които вече са я свалили от първа политическа сила до пето място.

Пътят напред: единна „обединена левица“

Зафиров е категоричен, че БСП трябва да се яви на изборите във формата „обединена левица“, създаден през 2024 г. Той определя това обединение като едно от най-значимите постижения на партията през последните години.

Основните задачи според него са:

изработване на ярка, но реалистична управленска програма

обновяване на листите

политическа мобилизация

разширяване на левия фронт

„Левите хора трябва да видят, че нашето обединение не беше конюнктурно, а идейно и визионерско“, подчертава Зафиров.

