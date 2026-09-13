Зафиров разкри грешката на БСП и посочи новата опасност
Левицата е заплашена от връщане към „любимия си спорт“ – вътрешните войни, предупреди соцлидерът
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Левицата е заплашена от връщане към „любимия си спорт“ – вътрешните войни, предупреди соцлидерът
Критикува другарите, че кадруват и забравят защо са дошли на власт
София. Драконовски мерки против изтичането на каквато и да е информация от заседанието на Националния съвет на БСП наложиха апаратчиците от "Позитано"...
Националният съвет на БСП се събира в четвъртък