Зафиров разкри грешката на БСП и посочи новата опасност
Левицата е заплашена от връщане към „любимия си спорт“ – вътрешните войни, предупреди соцлидерът
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Левицата е заплашена от връщане към „любимия си спорт“ – вътрешните войни, предупреди соцлидерът
"Пред левите избиратели и левите партии стои огромна отговорност в неделя - да защитят социалните и прогресивни политики в местната власт там, където...
София. "Изключително трудно и сложно е да се работи в такава обстановка. Искаме да разширим приложното поле на съгласието, защото без съгласие в соц...