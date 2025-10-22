Световен бранд го закъса. Проблемът

Световен бранд го закъса. Kering отчете спад в приходите си за третото тримесечие, тъй като групата за луксозни стоки работи за натрупване на инерция под ръководството на новия шеф Лука де Мео, пише The Wall Street Journal.



Базираната в Париж Kering, която притежава Gucci, наред с други модни марки, заяви днес, че е реализирала тримесечни приходи от 3,415 милиарда евро (3,96 милиарда долара), което е с 10% по-малко от същия период за миналата година, включително отрицателно валутно влияние от 5%. Gucci, основният ѝ бранд, отчете продажби от 1,34 милиарда евро, което е с 18% по-малко на годишна база.

Резултатите се сравняват с прогнозите на анализаторите за продажби от 3,32 милиарда евро на ниво група и от 1,33 милиарда евро за Gucci, според проучване на оценки, съставено от Visible Alpha.



"Представянето на Kering за третото тримесечие, макар и да представлява ясно последователно подобрение, остава далеч под това на пазара“, каза главният изпълнителен директор.



Въпреки че все още намаляват, тенденциите в приходите бяха по-добри през третото тримесечие в сравнение с предходните три месеца, когато групата регистрира 18% спад в приходите на групата в отчетно изражение. Подобрението се дължи на ускоряване на продажбите на дребно във всички региони в сравнение с второто тримесечие.

