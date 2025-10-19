БНБ обяви притеснителни данни за инвестициите.

Преките чужди инвестиции в страната от януари до август 2025 г. са в размер на 1,537 млрд. евро, като намаляват със 188,5 млн. евро (-10,9%) спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само през август чуждите инвестиции са 361,8 млн. евро, при 533,6 млн. евро година по-рано.



Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества и постъпления по сделки с недвижими имоти) е положителен и възлиза на 227,8 млн. евро за периода януари-август. Той нараства с 260 млн. евро спрямо миналата година, когато от страната нетно са изнесени 32,2 млн. евро.



Нетните вложения на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са отрицателни в размер на 12,1 млн. евро, което показва, че чужденците, които продават имоти, са повече от тези, които купуват.

Реинвестираната печалба от чуждестранни собственици в български дружества възлиза на 2,369 млрд. евро, при 1,875 млрд. евро за периода януари - август миналата година. Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателна и възлиза на 1 млрд. евро, при отрицателна стойност от 117,2 млн. евро година по-рано.

