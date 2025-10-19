Икономист разкри за ситуацията с бюджета. Какво ще се случи

„Сигурно си спомняте, че от последните 4 години и половина аз светвам най-голямата „червена лампа“, която става все по-интензивна. Други хора постепенно се сетиха да се включат. През последната седмица - и Международният валутен фонд, и управителят на БНБ. Ставаме все повече. Няма никой, който да твърди обратното. Всички знаем, че ситуацията в бюджета е тъмночервена“. Това коментира в предаването „120 минути“ Николай Василев - икономист, бивш инвестиционен банкер и министър на икономиката.

Той припомни, че правителството на Виденов е най-неуспешното правителство на Българския преход – символ на голямата катастрофа и големия провал.

„То управлява две години. През първата година на своето управление, когато нещата започнаха да се влошават, дефицитът им беше 3,9% от БВП. На това правителство вървим към 8% - тъмночервена ли е лампата, мига ли, какво да кажем“, попита икономистът.

По думите му дефицитът отива на 15 милиарда или повече.

Николай Василев посочи и "счетоводните хватки" на кабинета - увеличението на капитала на държавните дружества и 500 милиона лева авансов данък от банките за следващата година.

