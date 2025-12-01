Левон Хампарцумян се произнесе за бюджета. Защо не може да се ремонтира

Банкерът Левон Хампарцумян се произнесе за бюджета. Според него има неефективност на използването на публични пари.

„Този бюджет би трябвало да се изтегли, да се преработи напълно. Одеялото е късо, не стига за главата и краката. Не може едни да взимат 100-процентово увеличение, а други – 5%. Трябва по-добър баланс. Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново, с възможните компромиси“, подчерта той.

„Да намалим корупционния данък – това плащаме като публични пари за неефективни неща. Няма смисъл да слизаме на ниво ред по ред на бюджета. Да излезем от това ляво и дясно – размити са границите. Трябва да търсим ефективност на публичните пари и срещу това няма никой да има проблеми. Парите, които работещите хора сме събрали в една шапка и сме връчили на политиците, не стигат, за да построят магистрала 400 км от София до Варна“, каза още Хампарцумян.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com