Бизнес

Левон Хампарцумян се произнесе за бюджета. Защо не може да се ремонтира

Трябва да търсим ефективност на публичните пари и срещу това няма никой да има проблеми, каза още той

01 дек 25 | 18:00
660
Фатме Мустафова

Банкерът Левон Хампарцумян се произнесе за бюджета. Според него има неефективност на използването на публични пари.

„Този бюджет би трябвало да се изтегли, да се преработи напълно. Одеялото е късо, не стига за главата и краката. Не може едни да взимат 100-процентово увеличение, а други – 5%. Трябва по-добър баланс. Не може да се ремонтира бюджетът, трябва да се изгради наново, с възможните компромиси“, подчерта той.

„Да намалим корупционния данък – това плащаме като публични пари за неефективни неща. Няма смисъл да слизаме на ниво ред по ред на бюджета. Да излезем от това ляво и дясно – размити са границите. Трябва да търсим ефективност на публичните пари и срещу това няма никой да има проблеми. Парите, които работещите хора сме събрали в една шапка и сме връчили на политиците, не стигат, за да построят магистрала 400 км от София до Варна“, каза още Хампарцумян.

Автор Фатме Мустафова

