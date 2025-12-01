Министър Петкова с последни данни за бюджета

Министерство на финансите публикува днес данните за изпълнението на бюджета към 31 октомври 2025 г. Според министър Петкова мерките, които правителството е набелязало в борбата със сивата икономика дават резултат.

Постъпленията към държавната хазна са нараснали с близо 15% спрямо отчетените към октомври миналата година.

„Днес Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на бюджета към 31 октомври 2025 г. Постъпленията нарастват с 8 милиарда 649 милиона лева повече спрямо същия период на 2024 г. Най-голям принос за този ръст в приходите имат данъчно-осигурителните приходи, които са със 7 милиарда 334 милиона лева повече спрямо същия период на 2024 г. Това е най-високият ръст в приходите, реализиран през последните няколко години. Използвам случая, за да благодаря на колегите от Националната агенция за приходите и от Агенция „Митници“ за отличната работа. Очевидно мерките, които правителството набеляза в борбата със сивата икономика, дават резултат”, заяви Петкова.

