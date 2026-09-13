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33 % със заплата под масата

33 % със заплата под масата

32,7% от БВП е делът на сивия сектор у нас. Това сочат резултатите от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал за 2012 г. Едва с 0,6% е нам...

13 юли | 21:30
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