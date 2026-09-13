Край на евтиното море? Експерти разкриха какво трябва да се промени
Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
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Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
В бранша има огромен сив сектор
Нов европейски регламент влиза в сила
Една от причините е сивият сектор
Постъпленията към държавната хазна са нараснали с близо 15% спрямо отчетените към октомври миналата година
Той ще бъде решен с преминаването към еврото
Младите хора в чужбина питат каква заплата ще получават и как ще бъдат осигурявани
Синът му се обадил на чичо си след като Бургазата не се прибрал часове
Срещата ще е в четвъртък от 11 часа
Настоява за битка със сивия сектор
Общо 2,4 млн. са потребителите на телевизионни програми през кабелни оператори у нас
Има изкуствен ръст на заплатите, несъответстващ на производителността Очакваме 3% ръст на БВП, двигател е износът, а не потреблението, казва Цветан С...
Държавният бюджет губи 700-800 млн. лв. годишно само от укриването на акцизи и ДДС при търговията с горивата, показват изчисления на Българската петро...
Въвеждането на данък "вредни храни" ще доведе до поскъпване на много храни, увеличаване на сивия сектор и намаляване на приходите в бюджета. Това глас...
Над 30% от икономиката в България е в сивия сектор. Това заяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев по време на среща с туристическия бранш, инициира...
София. 42% е делът на сивия сектор в земеделието, а едва 20 на сто от заетите в земеделието се осигуряват, което натоварва допълнително осигурителната...
София. Повече от 12,4 млрд. лева са погълнати в сивата икономика за 5 години. Тези данни изнесе председателят на Българската стопанска камара (БСК) Бо...
София. "Въпросът с регламентирането на автосервизите трябва да бъде решен и сме се спрели на най-лекия вариант - регистрационния режим", съобщи днес н...
Настояват за затягане на законите и качествени ремонти на колите
32,7% от БВП е делът на сивия сектор у нас. Това сочат резултатите от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал за 2012 г. Едва с 0,6% е нам...