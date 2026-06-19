Напрежение на българския автопарк. Сериозен проблем

Пред безпрецедентен натиск е изправен родният автосервизен сектор през последните пет години. Комбинацията от рекордно застаряващ автопарк, поскъпване на авточастите и дефицит на квалифицирани кадри променя изцяло бизнеса с поддръжка на автомобили у нас.

С бързото увеличаване на средната възраст на колите, броят на посещенията в сервизите бележи устойчив ръст, превръщайки ремонтите в една от най-динамичните пазарни ниши, предаде БГНЕС.

По официални данни на браншовите организации, легалните автосервизи в България са около 6 000 – 7 000 обекта. Неофициално, обаче, в бранша има огромен сив сектор.

Според оценки на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители (ААП), нерегистрираните „гаражни“ майстори все още съставляват близо 40% до 50% от целия пазар в страната. Естествено, сивият сектор лишава бюджета от милиони левове и крие рискове за пътната безопасност поради липсата на гаранции за извършените ремонти.

Според статистиката, ако през 2021 г. регистрираните легални автосервизи у нас са били около 6200, то през 2026 г. достигат до 6800. Делът на сивия сектор от 55% през 2021 г. спада до 42% през тази година. Раста, обаче, ремонтите по колите – през 2021 г. една кола е ремонтирана средно 1.8 пъти годишно, докато през 2026 г. този показател отбелязва над 40% ръст, и един автомобил вече влиза средно 2-6 пъти в сервиз.

Расте и цената на услугата – ако през 2021 г. едно семейство е плащало средно по 320 лв. годишно за ремонт на колата, то през 2026 г. сумата нараства почти двойно до 650 лв. /330 евро/.

Основен двигател на пазара остава вносът на употребявани автомобили (особено дизелови) – в България пристигат и се регистрират между 150 000 и 190 000 коли годишно. Тъй като те влизат в страната на сериозен пробег, първоначалното им "обслужване" и последващите ремонти на еко-компоненти (DPF филтри, катализатори) и ходова част пълнят графиците на механиците седмици напред.

Дори 15-годишните автомобили вече са пълни с електроника. Все по-голям процент от ремонтите не са чисто механични, а са свързани с компютърна диагностика и калибриране на модули. Това принуждава малките сервизи да инвестират в скъпа техника или да затворят врати.

В момента в МОСВ и МВР активно се обсъжда създаването на единен регистър на автомобилите, който да съдържа пълна история на извършените ремонти, технически прегледи и реални километри. Очаква се това да нанесе сериозен удар по незаконните сервизи, тъй като ремонти без официална фактура няма да могат да бъдат вписвани в досието на колата.

Прогнозите на експертите са, че и през следващите две години цените на сервизните услуги ще продължат да растат средно с 10-15% годишно. И учудващо - основната причина няма да е инфлацията и поскъпването на авточастите, а критичният недостиг на автомеханици и автобояджии, което принуждава собствениците на сервизи да вдигат заплатите, за да задържат персонала си.

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